МОК заявил о готовности принять Россию обратно

Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в российском спорте, сообщает Р-Спорт со ссылкой на заявление главы МОК Томаса Баха.

"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), где они выступали под олимпийским флагом. После зимних Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.