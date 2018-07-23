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Гонщик Тимур Соломко на ралли на кубок России

"Без тормозов": Тимур Соломко стал победителем Кубка ЦФО по ралли

© Фото : предоставлено Тимуром Соломко
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (232)
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Финал Кубка Центрального федерального округа по ралли прошел 22 июля. В нем приняли участие 46 автогонщиков.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский автогонщик Тимур Соломко стал победителем Кубка Центрального федерального округа по ралли, гонка состоялась в городе Ростов Великий 22 июля.

Автогонщик Тимур Соломко
© Фото : предоставлено Тимуром Соломко
Абхазский автогонщик выиграл серебро в ралли "Ростов Великий - 2017"

"Проходил IX этап Кубка России и одновременно проходил финал Кубка Центрального федерального округа по ралли. В общекомандном зачете у нас первое место, в личном зачете также первое место. По результатам гонки мы смогли выиграть Кубок ЦФО", — сказал Тимур Соломко.

По его словам, гонка проходила тяжело, так как во время соревнования в автомобиле возникли проблемы с тормозами.

"Накануне прошел дождь, на трассе были лужи, помимо этого у нас отказали тормоза, мы проехали некоторую дистанцию без тормозов. Потом мы выехали на трассу, в заднем левом колесе потек суппорт, доехали до заправки, взяли тормозную жидкость, и заглушили заднее левое колесо, в итоге у нас только три колеса ловили тормоз", — подчеркнул автогонщик.

Оставшуюся часть дистанции штурман Тимур Соломко и пилот Вячеслав Прохоров проехали без происшествий, и заняли по итогам первое место.

"Мы выиграли около минуты у второго места, на двух участках была потеря времени, потому что четвертый скоростной участок мы проехали практически без тормозов", — рассказал Тимур Соломко.

Гонщик Тимур Соломко на ралли на кубок России
© Фото : предоставлено Тимуром Соломко
Гонщик Тимур Соломко на ралли на кубок России

Тимур Соломко участвует в ралли на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution 8. Следующий старт Тимура Соломко пройдет в городе Гуково Ростовской области, где через месяц состоится ралли.

Темы:
Спортивная Абхазия (232)



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