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Боксерские перчатки

Боксер из Гагры поборется за выход в финал первенства России

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Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (235)
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Первенство России по боксу, в котором участвует абхазский спортсмен, проходит в Тюмени с 22 по 28 июля.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Абхазии Герман Арджения поборется за выход в финал первенства России в Тюмени 27 июля, сообщил корреспонденту Sputnik директор Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы.

Абхазские борцы и боксеры на спортивных сборах в подмосковном Чехове
© Фото : Элизбар Джологуа
На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

"Герман Арджения участвует от города Москвы, где он и тренируется. Он провел уже три боя. Сегодня одержал победу в бою со спортсменом из Краснодара", – сказал он.

В Первенстве России участвовал еще один спортсмен из Абхазии, Артур Джидарян, который дошел до четверть финала. 

Первенство России по боксу проходит в Тюмени с 22 по 28 июля. Соревнование проходит по олимпийской системе с выбыванием участников после первого поражения. В финале первенства определятся 13 победителей в 13 весовых категориях. Чемпионы отправятся на Первенство Европы осенью 2018 года.

Темы:
Спортивная Абхазия (235)



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