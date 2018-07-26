Боксер из Гагры поборется за выход в финал первенства России

Первенство России по боксу, в котором участвует абхазский спортсмен, проходит в Тюмени с 22 по 28 июля.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Боксер из Абхазии Герман Арджения поборется за выход в финал первенства России в Тюмени 27 июля, сообщил корреспонденту Sputnik директор Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы.

© Фото : Элизбар Джологуа На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

"Герман Арджения участвует от города Москвы, где он и тренируется. Он провел уже три боя. Сегодня одержал победу в бою со спортсменом из Краснодара", – сказал он.

В Первенстве России участвовал еще один спортсмен из Абхазии, Артур Джидарян, который дошел до четверть финала.

Первенство России по боксу проходит в Тюмени с 22 по 28 июля. Соревнование проходит по олимпийской системе с выбыванием участников после первого поражения. В финале первенства определятся 13 победителей в 13 весовых категориях. Чемпионы отправятся на Первенство Европы осенью 2018 года.