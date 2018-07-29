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Турнир по каратэ Open Abkhazia состоялся в Сухуме

Турнир по каратэ "Open Abkhazia" состоялся в Сухуме

© Фото : Виталий Читанава
Спорт
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В I Международном турнире по каратэ "Open Abkhazia" приняли участие 120 спортсменов из Абхазии и России.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый Международный турнир по каратэ "Open Abkhazia" состоялся в Сухуме 27 июля, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

В турнире приняли участие 120 спортсменов из 14 команд. На соревнование приехали каратисты из четырех районов Абхазии, а также из Сочи, Москвы, Ростова-на-Дону, Крыма и Хабаровска.

"Первое командное место заняло отделение кекусинкай Сухума, второе место – Агудзерская команда и третье – команда из Очамчыры. Награду за лучшую технику получил Инал Парцхалия. А приз за самый быстрый бой – мальчик из Ростовской области по фамилии Гусейнов", – сказал Виталий Читанава.

Турнир по каратэ Open Abkhazia состоялся в Сухуме
© Фото : Виталий Читанава
Турнир по каратэ "Open Abkhazia" состоялся в Сухуме

Первый Международный турнир по каратэ "Open Abkhazia" состоялся при поддержке Комитета по вопросам молодежи и спорта. Дата соревнования была выбрана не случайно. 27 июля родился основатель каратэ-кекусинкай Масутацу Оямой. Организаторы планируют проводить турнир ежегодно.

Турнир по каратэ Open Abkhazia состоялся в Сухуме
© Фото : Виталий Читанава
Турнир по каратэ "Open Abkhazia" состоялся в Сухуме



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