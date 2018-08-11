Турецкие клубы заинтересовались Дзюбой

Ранее стало известно, что Дзюбу может пригласить французский клуб "Бордо". Сообщается, что жирондинский клуб задумался о приобретении россиянина после неудачных переговоров с 21-летним бразильцем Педро из "Флуминенсе".

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" захотел приобрести нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. Об этом сообщает 360tv со ссылкой на Sporundibi.com.

Клуб уже направил приглашение агенту футболиста для переговоров. Намерение приобрести российского футболиста выразил также турецкий "Бешикташ".

При этом "Галатасарай" не сможет приобрести Дзюбу, пока не продаст одного из уже имеющихся игроков. В июне "Галатасарай" получил штраф в размере шести миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей.

Согласно установленному закону, убытки стамбульского клуба не должны превышать более 20 миллионов евро в 2019 году.

Интерес к российскому футболисту возрос после чемпионата мира по футболу, прошедшему в 2018 году в России. В составе национальной сборной Дзюба забил три гола на пяти матчах, а также совершил две голевых передачи.