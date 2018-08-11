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Артем Дзюба (Россия) радуется забитому пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Турецкие клубы заинтересовались Дзюбой

© Sputnik . Aleksey Filippov
Спорт
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Ранее стало известно, что Дзюбу может пригласить французский клуб "Бордо". Сообщается, что жирондинский клуб задумался о приобретении россиянина после неудачных переговоров с 21-летним бразильцем Педро из "Флуминенсе".

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" захотел приобрести нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. Об этом сообщает 360tv со ссылкой на Sporundibi.com.

Клуб уже направил приглашение агенту футболиста для переговоров. Намерение приобрести российского футболиста выразил также турецкий "Бешикташ".

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© Sputnik . Алексей Филиппов
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При этом "Галатасарай" не сможет приобрести Дзюбу, пока не продаст одного из уже имеющихся игроков. В июне "Галатасарай" получил штраф в размере шести миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей.

Согласно установленному закону, убытки стамбульского клуба не должны превышать более 20 миллионов евро в 2019 году.

Интерес к российскому футболисту возрос после чемпионата мира по футболу, прошедшему в 2018 году в России. В составе национальной сборной Дзюба забил три гола на пяти матчах, а также совершил две голевых передачи.



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