Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России на прошедшем этим летом Чемпионате мира по футболу впервые в истории попала в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Сборная России по футболу после домашнего чемпионата мира поднялась с 70-го на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации. Об этом сообщает Р-Спорт.

Новая версия рейтинга после Чемпионата мира должна была выйти 19 июля, однако ФИФА перенесла ее публикацию на 16 августа. Первую строчку списка занимает победитель мундиаля — сборная Франции, второе место у команды Бельгии, третье — у Бразилии.

Следующая версия рейтинга ФИФА появится 20 сентября.