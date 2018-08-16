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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Спорт
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Сборная России на прошедшем этим летом Чемпионате мира по футболу впервые в истории попала в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Сборная России по футболу после домашнего чемпионата мира поднялась с 70-го на 49-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации. Об этом сообщает Р-Спорт.

Новая версия рейтинга после Чемпионата мира должна была выйти 19 июля, однако ФИФА перенесла ее публикацию на 16 августа. Первую строчку списка занимает победитель мундиаля — сборная Франции, второе место у команды Бельгии, третье — у Бразилии.

Следующая версия рейтинга ФИФА появится 20 сентября.



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