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Футбольный мяч

Чемпионат Европы ConIFA -2019 состоится в Нагорном Карабахе

© Sputnik
Спорт
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Турнир состоится в июне 2019 года в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте, точные даты будут объявлены в ближайшее время.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) 20 августа объявила, что Арцах (Нагорный Карабах) примет Чемпионат Европы по футболу 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте ConIFA.

Пресс-конференция об итогах выступления сборной Абхазии по футболу на ЧМ футболу ConIFA
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент ConIFA Пер-Андерс Блинд отметил, что турнир, который состоялся в Лондоне в июне 2018 года, показал беспрецедентный интерес к ConIFA.

"После невероятного успеха в Лондоне в 2018 году мы рады, что проводим наш следующий турнир в красивой и относительно неизученной части мира. Во время официальных визитов делегации ConIFA в Степанакерте было оказано невероятное гостеприимство. Мы уверены, что участвующие команды, болельщики и СМИ получат тот же опыт в следующем году", — продолжил Блинд.

Арцах приобрел фактическую независимость после окончания нагорно-карабахской войны в 1994 году, конфликта, в котором также участвовали Армения и Азербайджан. Международное сообщество все еще не признало страну.  Футбольная лига Арцаха развивалась с 2009 года, а Федерация футбола Арцаха была основана в 2012 году.

Матч между сборной Карпаталии и Северным Кипром на чемпионате ConiFA
© Фото : ConiFA
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"Арцах является членом ConIFA с момента своего создания в 2013 году и участвовал в нашем первом турнире в Швеции в 2014 году. Учитывая их долгосрочное участие в семье ConIFA, мы были очень рады, когда Федерация футбола Арцаха впервые выразила заинтересованность в проведении турнира", — пояснил европейский директор ConIFA Альберто Ришио.

В Чемпионате Европы будут принимать участие 12 команд, это победитель Кубка Европы по футболу Падания, занявший второе место Северный Кипр и победитель Кубка мира по футболу в 2018 году – Карпаталья. Остальные восемь команд будут определены на ежегодном общем собрании ConIFA в январе.

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"Это будет прекрасный праздник спорта, культуры и дружбы", — сказал министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.



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