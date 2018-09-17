Абхазские футболисты "Рубина" забили свои первые голы в новом клубе

Кубок Российского футбольного союза среди команд Российской премьер-лиги, в которой выступают 14-летние футболисты, завершится в городе Крымск 23 сентября.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Воспитанники сухумского "Динамо" ставшие игроками казанского "Рубина" Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава успешно выступают в новом клубе, сказал в интервью Sputnik отец Аксентия, знаменитый игрок сухумского "Динамо" Георгий Чалигава.

"Сейчас проходит Кубок Российского футбольного союза среди команд Российской премьер-лиги в Крымске, в нем участвует 16 команд среди 14-летних футболистов", — добавил он.

Участники Кубка разбиты на четыре группы, в которых по четыре команды, сообщил он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Молодые футболисты из Абхазии стали игроками казанского "Рубина"

"У них в группе есть тульский "Арсенал", "Ахмат" из Грозного и московский "Спартак", сегодня они будут проводить третью игру со "Спартаком". В первом матче "Рубин" выиграл у "Арсенала" со счетом 4:1, мой Сеня забил два гола, а Гарик Лагвилава забил еще один гол, второй матч "Рубин" также выиграл со счетом 2:1", — подчеркнул Чалигава.

После двух матчей "Рубин" набрал 6 очков и гарантированно выходит из своей группы, рассказал он.

"Команда, которая занимает первое место, выходит на ЦСКА, а та команда, которая займет второе место скорее всего будет играть с "Зенитом".

Мне кажется, что играть с "Зенитом" казанской команде будет легче, потому что москвичи — гренадеры", — заметил Георгий Чалигава.

Он отметил, что посещает игры, в которых участвуют футболисты из Абхазии, и доволен их игрой.

"Наши ребята нормально влились в коллектив, за то время, что они в "Рубине", наши футболисты показали себя с хорошей стороны, и самое главное тренер доволен их воспитанием", — сказал Чалигава.

Кубок Российского футбольного союза среди команд Российской премьер-лиги в которых выступают 14-летние футболисты завершится в городе Крымск 23 сентября.

Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава поступили в Академию футбола "Рубин" в Казани после участия на турнире в Ставрополе памяти Героя России Владислава Духина, который состоялся в апреле 2018 года. Там присутствовал представитель футбольного клуба "Рубин", который заприметил молодых игроков из Абхазии и предложил им пройти просмотр.