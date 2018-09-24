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Стадион Донбасс Арена в Донецке.

Пагава: ConIFA проверит футбольную инфраструктуру в ДНР и ЛНР

© Sputnik Игорь Маслов
Спорт
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Сборные ДНР и ЛНР стали членами Конфедерации независимых футбольных ассоциаций несколько лет назад, однако еще не принимали участия в турнирах ConIFA.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций посетит Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику во вторник 26 сентября для того, чтобы оценить футбольную инфраструктуру, сказал в интервью Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Футбольный мяч
© Sputnik
Чемпионат Европы ConIFA -2019 состоится в Нагорном Карабахе

Пагава отметил, что если спортивные условия в республиках будут позволять, то в дальнейшем может быть принято решение о проведении там чемпионатов под эгидой ConIFA.

Делегация ConIFA приглашена на розыгрыш Кубка чемпионатов Донбасса — 2018, который состоится 26 сентября. Сборные ДНР и ЛНР стали членами Конфедерации независимых футбольных ассоциаций несколько лет назад, однако пока не принимали участия в турнирах ConIFA.

"Надеюсь, что в результате жеребьевки сборные Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики попадут на Чемпионат Европы – 2019, который состоится в Нагорном Карабахе", — отметил Дмитрий Пагава.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.



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