ФИФА назвала команду года

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Названы 11 игроков, вошедших в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Р-Спорт.
Полностью команда года выглядит следующим образом:
- вратарь – Давид де Хеа (гражданство – Испания/клуб — "Манчестер Юнайтед" Англия),
- защитники – Дани Алвес (Бразилия/"Пари Сен-Жермен" Франция), Рафаэль Варан (Франция/"Реал" Мадрид), Серхио Рамос (Испания/"Реал"), Марсело (Бразилия/"Реал");
- полузащитники – Лука Модрич (Хорватия/"Реал"), Н"Голо Канте (Франция/"Челси" Англия), Эден Азар (Бельгия/"Челси");
- нападающие – Килиан Мбаппе (Франция/"Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина/"Барселона"), Криштиану Роналду (Португалия/"Ювентус" Италия/"Реал").