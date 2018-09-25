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ФИФА назвала команду года

ФИФА назвала команду года

РИА Новости
Спорт
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Состав символической сборной года был объявлен в понедельник на торжественной церемонии в Лондоне.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Названы 11 игроков, вошедших в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Р-Спорт.

Полностью команда года выглядит следующим образом:

  • вратарь – Давид де Хеа (гражданство – Испания/клуб — "Манчестер Юнайтед" Англия),
  • защитники – Дани Алвес (Бразилия/"Пари Сен-Жермен" Франция), Рафаэль Варан (Франция/"Реал" Мадрид), Серхио Рамос (Испания/"Реал"), Марсело (Бразилия/"Реал");
  • полузащитники – Лука Модрич (Хорватия/"Реал"), Н"Голо Канте (Франция/"Челси" Англия), Эден Азар (Бельгия/"Челси");
  • нападающие – Килиан Мбаппе (Франция/"Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина/"Барселона"), Криштиану Роналду (Португалия/"Ювентус" Италия/"Реал").


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