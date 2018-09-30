Хэмилтон стал победителем этапа "Формулы-1" в Сочи

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при России, передает Р-Спорт.

Хэмилтон выиграл гонку, прошедшую в воскресенье на "Сочи Автодроме". С победой его поздравил президент Владимир Путин, который приехал в Сочи после двухдневного отдыха в хакасской тайге.

Вторым финишировал его товарищ по команде финн Вальттери Боттас, замкнул тройку лучших немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+7,487).

© Sputnik . Владимир Астапкович Автоспорт. Формула-1. Гран-при России. Гонка

Также в первую десятку вошли: 4. Кими Райкконен ("Феррари"), 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 6. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл"), 7. Шарль Леклер ("Заубер"), 8. Кевин Магнуссен ("Хаас"), 9. Эстебан Окон ("Форс Индия"), 10. Серхио Перес ("Форс Индия").

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин занял 18-е место, отстав от победителя на два круга. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл — 15-й. Два пилота "Торо Россо" Пьер Гасли и Боб Хартли не добрались до финиша.

"Мерседес" выиграл пятую гонку из пяти на "Сочи Автодроме", который принимает Гран-при России с 2014 года. Хэмилтон в третий раз победил в Сочи и одержал 70-ю победу в карьере.

© Sputnik . Алексей Филиппов Автоспорт. Формула-1. Гран-при России. Гонка

Гран-при России "Формулы-1" проходит на "Сочи Автодроме" 28-30 сентября. Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.

Следующий этап пройдет в Японии 5-7 октября.