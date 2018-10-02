В турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта Георгия Блаб, приняли участие более трехсот спортсменов.

СУХУМ, 2 окт – Spurtnik. Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, завершился в Пицунде. Об этом Sputnik сообщил директор Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Абхазии Алик Карди оглы.

В турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта Георгия Блаб, приняли участие более трехсот спортсменов, Абхазию представляли более 40 боксеров. В этом году ежегодные международные соревнования по боксу прошли в Абхазии в 24 раз.

"Среди абхазских спортсменов победителями стали Анри Аршба, Сабри Чанба, Аляс Лейба, Леван Агрба, Хаджарат Кардия, Армен Чолокян, Аршак Аршакян и Сергей Саркисян", — перечислил он.

Для того чтобы принять участие в турнире, в республику приехали боксеры различных возрастов и весовых категорий из многих регионов России, а также Нагорного Карабаха, Приднестровья, Луганска и Южной Осетии.

© Фото : Алика Карди оглы Алика Карди оглы

"Открытие турнира проходило в торжественной обстановке, присутствовал глава администрации Пицунды, заместитель директора курорта Пицунда, был старший тренер сборной России по боксу Николай Павлов. Танцевальный коллектив украсил церемонию открытия", — отметил Алик Карди оглы.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код предоставлено Аликом Карди оглы Абхазские боксеры взяли восемь золотых медалей на турнире в Пицунде

В этом году проведение соревнования пришлось на 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, поэтому был организован праздничный банкет для участников турнира, рассказал он.

Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, открылся 27 сентября и завершился 2 октября. Организаторами турнира по боксу выступили Фонд имени Георгия Блаб и Федерация бокса города Пицунда.