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Абхазские каратисты взяли четыре золотые медали в Краснодарском крае

© Фото: с сайта ООCО "Федерации всестилевого каратэ России"
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (243)
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Открытое первенство Каневского района Краснодарского края по косики каратэ состоялось 29 сентября 2018 года.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четыре абхазских спортсмена выиграли золотые медали Открытого первенства Каневского района Краснодарского края по косики каратэ, рассказал президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Наша команда состояла из шести спортсменов, из них первые места взяли четверо, это София Авидзба, (девять лет), Георгий Мусикян (десять лет), Руслан Меликян (тринадцать лет) и Дмитрий Адлейба (восемь лет) также занял первое место", — рассказал он.

Кроме того, помимо первого места, София Авидзба была признана лучшей спортсменкой среди каратистов восьми-девяти лет.

Кубок по косики каратэ в Абхазии
© Sputnik Бадри Есиава
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"Она была награждена кубком. В своих финалах абхазские спортсмены в основном встречались с представителями Донецкой Народной Республики, так как у них очень сильная команда, ребята хорошо подготовлены", — отметил  президент Федерации по косики каратэ Абхазии.

Возраст участников турнира начинался с восьми лет, были и ветераны косики каратэ.

"Медали разыгрывались и среди ветеранов, но у нас в этом виде спорта нет ветеранов, поэтому решили повезти детей", — отметил Адлейба.

Демис Адлейба рассказал, что турнир в этом году проводился впервые.

"Первенство Каневского района проводилось впервые, и оно станет ежегодным. Спортсмены из этого района принимают участие в нашем Кубке Абхазии по косики каратэ, поэтому и мы решили поехать к ним на первенство", — рассказал он.

Абхазские каратисты
© Фото : Демис Адлейба
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По словам Демиса Адлейба, турнир в Каневском районе стал хорошей подготовкой перед Чемпионатом России по косики каратэ, который состоится в Москве.

"Этот турнир был хорошей площадкой для подготовки. В октябре мы еще собираемся в Ростов, где пройдет первенство Южного Федерального округа, потом 24-25 ноября поедем в Москву на Чемпионат России", — подытожил Адлейба.

В турнире по косики каратэ приняли участие более 160 спортсменов из Каневского района, Ростовской области, поселка Архипо-Осиповка, Сочи, Краснодара, Кропоткина, Абхазии и Донецкой Народной Республики.

Организатором первенства выступила Каневская детско-юношеская спортивная секция контактного каратэ, под руководством Сергея Багаева.

Темы:
Спортивная Абхазия (243)


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