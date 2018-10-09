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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя

Глава UFC рассказал, на какую сумму оштрафуют Хабиба Нурмагомедова

© REUTERS /
Спорт
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Шестого октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде. После окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, и началась массовая драка.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Хабиба Нурмагомедова, "без сомнения", оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов за инцидент после поединка с Конором Макгрегором, заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, сообщает Р-Спорт.

Уайт также считает, что Атлетическая комиссия штата Невада не станет удерживать призовые российского бойца смешанного стиля в размере двух миллионов долларов, как сообщалось ранее.

Удушающий прием в четвертом раунде
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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Нурмагомедов "абсолютно точно" сохранит чемпионский пояс, однако ему может грозить отстранение от боев в США на срок от четырех до шести месяцев, добавил Уайт.

Шестого октября россиянин одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

После окончания боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а потом перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где завязалась драка.

Затем он вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца, а также представители их команд.



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