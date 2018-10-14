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Чествование Хабиба Нурмагомедова в Махачкале

Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера-младшего

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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Приглашая американского боксера к бою, Нурмагомедов подчеркнул, что "в джунглях есть только один король" и сейчас это он.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов предложил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему провести бой, сообщает Р-Спорт.

"Давай, я готов биться, твои 50 побед против моих 27, двое парней, которые не проигрывали, почему бы и нет? В джунглях есть только один король, конечно, сейчас король — я, потому что ты не мог уложить Макгрегора, а я легко уложил его", — сказал Нурмагомедов на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.

Ранее российскому бойцу бросил вызов американский боец смешанного стиля Нэйт Диас.

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

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Шестого октября россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.



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