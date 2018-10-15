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Флод Мэйуэзер-младший провел мастер-класс в Москве

Мэйуэзер ответил на вызов Нурмагомедова

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Спорт
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Отец и тренер российского спортсмена Адбулманап Нурмагомедов заявил, что поединок должен состояться в России.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший ответил на вызов российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова провести бой, сообщает Р-Спорт.

Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой, заявив, что в "джунглях только один король", и это он.

"CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги. Посмотрите на странице Леонарда Эллерби (глава Mayweather Promotions), Хабиб Нурмагомедов бросил мне вызов", — написал Мэйуэзер в Instagram.

Отец и тренер российского спортсмена Адбулманап Нурмагомедов заявил, что поединок должен состояться в России.

"Разнесем этого соперника. Хабиб будет в ближнем бою клинчевать, это не будет выглядеть чистым боксом, надеюсь, что у Хабиба шансы выше, чем у Макгрегора. Надеюсь, в нашем углу будут (Василий) Ломаченко, (Майк) Тайсон и один из самых лучших тренеров России", — сказал он.

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Шестого октября россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

 



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