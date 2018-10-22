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Финал Международного турнира по мини-футболу Кубок Победы

Абхазия выиграла турнир "Кубок Победы" среди футболистов ампутантов

© Sputnik
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (246)
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Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходил в Сухуме с 16 по 22 октября.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная команда Абхазии выиграла Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар.

"Несмотря на ненастную погоду, сегодня состоялись заключительные игры турнира. Третье место заняла команда "Ламан аз" (Голос гор) из Грозного, на втором месте команда из Кемерово, ну, и победителями стала абхазская команда", — добавил он.

Финал Международного турнира по мини-футболу Кубок Победы 

                        ©
                    Sputnik  
Финал Международного турнира по мини-футболу "Кубок Победы"

По словам Рафаэля Ампар, мини-футбольный турнир прошел в дружественной атмосфере.

"Ребята друг друга знают уже давно, тем более что команды каждый год стараются принимать участие в турнире у нас здесь в Абхазии. Естественно, победители были награждены кубками и медалями Госкомспорта, были определены лучшие игроки по амплуа, были учреждены призы от Госкомитета по молодежной политике, от Олимпийского комитета Абхазии, от футбольного клуба "Динамо" Сухум и от Карантинной инспекции", — подчеркнул Ампар.

Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов
© Sputnik
Футбол с характером: турнир среди ампутантов проходит в Сухуме

Заместитель Государственного комитета по физической культуре и спорту отметил, что турнир был представительным, все команды показали футбол хорошего уровня. В республику приехала команда "Динамо" из Барнаула, которая в этом году стала чемпионом России, а также команда "Ламан аз" (Голос гор) из Грозного.

"К сожалению, к нам не смогла приехать команда Узбекистана, это очень серьезная сборная, они становились чемпионами мира. Команды, прибывшие сюда, находятся на ведущих ролях в России, это команда "Динамо" из Барнаула, Казани, Грозного. Но так или иначе сборная команда Абхазии сумела выступить успешно", — подытожил Рафаэль Ампар.

Турнир "Кубок Победы" был посвящен 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Принять участие в Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы" в Абхазию приехали команды из Кемерово, Барнаула, Казани, Грозного, Цхинвала.

Темы:
Спортивная Абхазия (246)


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