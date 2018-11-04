Нурмагомедов может заработать за следующий бой до 50 миллионов долларов

В середине октября Хабиб Нурмагомедов предложил боксеру Флойду Мэйуэзеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовиться к покупке прав на трансляцию поединка.

СУУХМ, 4 ноя – Sputnik. Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов может заработать 50 миллионов долларов за следующий бой, пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, приведенные MMA Fighting.

Asked if Nurmagomedov's team's demands for a $50M pay day are possible, White answers glibly, "Sure. Come on. They know what's realistic for them. They know the answer to that question" — MMAFighting.com (@MMAFighting) 4 ноября 2018 г.

По словам Уайта, ожидания команды Нурмагомедова реалистичны.

В середине октября Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Флойдом "должен состояться в России".

Нурмагомедов планирует провести два боя с Мэйуэзером

Мэйуэзер и Нурмагомедов не потерпели ни одного поражения в своих видах спорта. В 2017 году американец в бою по правилам бокса победил другого представителя UFC Конора Макгрегора, забрав специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Шестого октября Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире ММА в Лас-Вегасе.

