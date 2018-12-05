Чежия о предстоящем бое в Москве: изучил слабости соперника

Международный вечер профессионального бокса, где боксер из Абхазии Батал Чежия встретится на ринге с соперником из Танзании Мада Линус Мауго, состоится в Москве 12 декабря.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Батал Чежия готовится к предстоящему бою с соперником из Танзании Мада Линус Мауго, чью тактику и слабости соперника на ринге он уже изучил, рассказал Чежия корреспонденту Sputnik.

"Рейтинг моего соперника достаточно высокий. Ему 32 года, он опытный боксер. В случае победы я смогу претендовать на определенные титульные бои. В интернете много видео с его боями, и мы уже изучили тактику соперника на ринге и его слабости", - сказал Чежия.

На Международном вечере профессионального бокса состоятся четыре боя. Батал Чежия и его соперник из Танзании будут биться в восьмираундовом поединке в весовой категории до 76 килограммов.

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Подготовка, которая состоит из нескольких этапов, идет уже на протяжении одного месяца, добавил абхазский боксер. Тренировки два раза в день - утром и вечером по два часа.

"Тренировки состоят из нескольких циклов. В первой больше делали упор на физические и функциональные упражнения. Потом перешли к спаррингам – три раза в неделю. Сейчас мы проводим легкие тренировки для того, чтобы сбросить вес. Уже сбросил четыре килограмма, осталось три", - поделился Чежия.

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В мировом рейтинге профессиональных боксеров Батал Чежия на 250 месте, а в России он входит в десятку лучших боксеров. Чежия уже провел семь боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу.