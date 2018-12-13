Боксер из Абхазии взял серебро первенства России

Первенство России по боксу прошло в Анапе с 4 по 10 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский боксер Хаджарат Кардия завоевал серебряную медаль первенства России по боксу, состоявшегося в Анапе, сообщил Sputnik тренер спортсмена Элизбар Джологуа.

Боксер выступал в весовой категории 75 килограммов. По словам тренера, Кардия провел в первенстве четыре боя, три из которых выиграл.

"В полуфинале он одолел спортсмена из Москвы, победителя Первенства Европы, но уступил в финале также победителю Первенства Европы из Чечни"- рассказал он.

В планах у спортсмена подготовка и участие в предстоящем летнем Первенстве России по боксу и Первенстве Европы в новой весовой категории – 70 килограмм.