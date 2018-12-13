Каратист из Абхазии взял золото на турнире в Тарко-Сале

Турнир по косики каратэ памяти мастера спорта России Олега Лавышик прошел с 8 по 9 декабря в Ямала Ненецком автономном округе.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Девятилетний каратист из Абхазии Адлейба Дмитрий взял золото на соревнованиях по косики каратэ, который проходил в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказал Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Наша команда – от Федерации косики каратэ Абхазии была единственной зарубежной командой на этом соревновании. Состояла она из двух спортсменов – Дмитрия Адлейба, который занял первое место в своей весовой категории и Анри Адлейба, которому не очень повезло и ему не удалось занять призовое место", - сказал президент федерации.

Команда каратистов из Абхазии впервые приняла участие в этом соревновании, хотя приглашения поступают на протяжение нескольких лет, отметил Демис Адлейба и добавил, что в 2018 году у них появилась финансовая возможность отправиться на этот турнир благодаря поддержке Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту.

В соревнованиях памяти мастера спорта России Олега Лавышик также участвовали спортсмены из Москвы, Ноябрьска, Краснодара и Тарко-Сале.