Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд стартовал в Сухуме

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд будет проходить в республике с 15 по 17 декабря.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В чемпионате Абхазии по баскетболу среди женских команд примут участие восемь команд из пяти районов Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Николай Гущин.

"В этом году команды приехали из Ткуарчала, Очамчыры, Гагры, из поселка Бзыбь, также в турнире участвуют четыре команды из Сухума. Это команда спортшколы, команда Дворца спорта и две команды Высшей школы мастерства", - рассказал он.

Количество команд в этом году по сравнению с предыдущим увеличилось. В 2017 году в женском чемпионате принимали участие только шесть команд.

"Но дней на игры было больше, каждая команда играла в групповом турнире. В этом году нам выделили всего три игровых дня, поэтому у нас в день по две игры. Однако в этом году увеличилось качество подготовки команд. Все хотят выиграть, бьются до конца, чемпионат обещает быть жарким", - добавил он.

© Sputnik / Асмат Цвижба Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд в Сухуме

Тренер отметил, что фавориты женского баскетбола каждый год разные. Появляются новые команды, которые готовы соревноваться с уже опытными игроками. Многие из них районные. В тоже время в этом году не смогли приехать команды из Гудауты и Гала.

"Очень много девочек задействовано и хотят заниматься. В прошлом году мы поехали в Стамбул и в товарищеском матче заняли первое место. Это также стало своего рода рекламой, еще больше детей заинтересовалось и стало записываться на секции не только в Сухуме, но и в районах", - рассказал Гущин.

Матч открылся игрой женской баскетбольной сборной поселка Бзыбь и команды из Сухума. В "жаркой" игре в четыре тайма безоговорочную победу одержали бзыбские баскетболистки. В каждом тайме спортсменки одерживали преимущество над столичными спортсменками, несмотря на недовольство тренера их игрой и несколько "профилактических таймаутов", после которых с тренерской скамьи летели комментарии : "Что вы делаете, слушай? Вы что все с ума сошли!? Где стоите, что это за броски, почему пас не даете?! Вы у меня останетесь сидеть на скамейке всю жизнь".

© Sputnik / Асмат Цвижба Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд в Сухуме

Однако "за кулисами" главный тренер команды Роман Кетия отметил, что команда сыграла достойно и показала хороший уровень и технику.

"Сегодняшнюю команду мы собрали только вчера вечером. Девочки ходят в одну школу и у них хорошее взаимопонимание. Есть среди них трое взрослых спортсменок, которые еще не до конца вписались в команду, но сыграли все же хорошо", - добавил он.

В воскресенье 16 декабря команды поборются в полуфинале, а в понедельник 17 декабря сыграют за первое и второе место чемпионата.