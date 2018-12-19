Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Виталий Мутко ушел с поста президента Российского футбольного союза, сообщает официальный твиттер РФС.

Исполняющим обязанности главы организации стал руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового президента РФС выберут на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля 2019 года. Прядкин сообщил, что не будет принимать участие в выборах. Такую же позицию высказал и Сергей Анохин, занимающий должность вице-президента РФС.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, в свою очередь, отказался комментировать свои планы относительно выборов президента РФС. Он высказался о сложившем полномочия президента Мутко, сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что Мутко сделал многое для российского футбола. Достаточно вспомнить, в каком состоянии был РФС 2 года назад и в каком он сейчас. Пошли спонсоры, решили все финансовые вопросы. Успех очевиден", — сказал Сорокин.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что сменить Мутко может председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Дюков.

© AFP 2018 / Svein Ove Ekornesvaag / NTB SCANPIX Фальстарт: "МЮ" опубликовал, а потом удалил сообщение о назначении Сульшера

В среду 19 декабря в Доме футбола в Москве прошло заседание исполкома РФС. На нем было решен вопрос о сложении полномочий президента РФС. Анохин, присутствовавший на заседании, сообщил, что Мутко сам принял решение об уходе.

"Решение об уходе из РФС он принимал сам, — сказал в разговоре с РИА Новости Анохин. — У меня лично смешанные чувства из-за ухода Виталия Мутко, я сделал многое рядом с ним, он сделал многое для российского футбола. Но сейчас у Мутко, наверное, более важные государственные задачи".

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

В конце прошлого года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на полгода приостановил работу на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.