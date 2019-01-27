Sputnik Абхазия покажет жеребьевку ConIFA в прямом эфире

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Sputnik Абхазия покажет трансляцию жеребьевки ConIFA, которая состоится в Кракове 27 января.

Как ранее сообщил Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, уже определены три корзины, в каждой из которых четыре команды. Сборная Абхазии попала в первую корзину, где также оказалась Падания – действующий чемпион Европы ConIFA (команды из одной корзины не могут оказаться в одной группе на турнире – ред.).

Сам Чемпионат Европы под эгидой ConIFA пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

Прямую трансляцию жеребьевки смотрите на сайте Sputnik Абхазия в 13:30.