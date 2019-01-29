Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев

Российского спортсмена наказали за драку, которая произошла между ним и ирландским бойцом Конором Макгрегором после боя осенью прошлого года.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на девять месяцев россиянина Хабиба Нурмагомедова за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) в США, сообщает РИА Новости.

© AP Photo. John Locher "I'll be back": Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым

Самого Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев.

Такое решение было принято на заседании NSAC, прямую трансляцию которого вел MMAFighting.com на своем канале в Youtube.

Помимо дисквалификации спортсменов оштрафовали, Нурмагомедова на 500 тысяч долларов, а Макгрегора на 50 тысяч долларов.

"Политика навсегда", — написал по-английски Нурмагомедов в своем микроблоге в Twitter вскоре после оглашения вердикта NSAC.

Позже Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором он лежит на диване с закрытыми глазами, и сопроводил его подписью: "Разбудите меня, когда все это закончится".

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 29, 2019 at 10:24am PST

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам инцидента NSAC возбудила дисциплинарное расследование, Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов.