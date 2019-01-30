Рафаэль Надаль женится после 14 лет отношений

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке спустя 14 лет отношений, пишет Daily Mail.
Возлюбленная Надаля – его давняя подруга Мария Перельо. Свадьбу теннисист планирует сыграть осенью этого года на Майорке.
32-летний спортсмен признался, что помолвка состоялась восемь месяцев назад во время романтического путешествия в Рим.
Надаль недавно стал финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Новоиспеченный жених не скрывает своего желания стать папой, спортсмен признался, что он семейный парень и с нетерпением ждет появления наследников в не столь отдаленном будущем.
Он также отметил, что думать о семье раньше ему не позволяла необходимость строить карьеру в спорте.