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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль женится после 14 лет отношений

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Избранницей известного теннисиста стала его давняя подруга Мария Перельо, свадьбу возлюбленные сыграют осенью этого года на Майорке.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке спустя 14 лет отношений, пишет Daily Mail.

Рафаэль Надаль
© AFP 2018 / Eric FEFERBERG
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Возлюбленная Надаля – его давняя подруга Мария Перельо. Свадьбу теннисист планирует сыграть осенью этого года на Майорке.

32-летний спортсмен признался, что помолвка состоялась восемь месяцев назад во время романтического путешествия в Рим.

Надаль недавно стал финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

Новоиспеченный жених не скрывает своего желания стать папой, спортсмен признался, что он семейный парень и с нетерпением ждет появления наследников в не столь отдаленном будущем.

Он также отметил, что думать о семье раньше ему не позволяла необходимость строить карьеру в спорте.

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