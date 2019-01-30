Рафаэль Надаль женится после 14 лет отношений

Избранницей известного теннисиста стала его давняя подруга Мария Перельо, свадьбу возлюбленные сыграют осенью этого года на Майорке.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сделал предложение своей девушке спустя 14 лет отношений, пишет Daily Mail.

© AFP 2018 / Eric FEFERBERG Рафаэль Надаль в 11 раз выиграл "Ролан Гаррос"

Возлюбленная Надаля – его давняя подруга Мария Перельо. Свадьбу теннисист планирует сыграть осенью этого года на Майорке.

32-летний спортсмен признался, что помолвка состоялась восемь месяцев назад во время романтического путешествия в Рим.

Надаль недавно стал финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Новоиспеченный жених не скрывает своего желания стать папой, спортсмен признался, что он семейный парень и с нетерпением ждет появления наследников в не столь отдаленном будущем.

Он также отметил, что думать о семье раньше ему не позволяла необходимость строить карьеру в спорте.