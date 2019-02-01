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Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду

Дзюба рассказал, что общего у Ибрагимовича и Роналду

© AFP 2018 / GERARD JULIEN
Спорт
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Российский футболист, форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы, соблюдая правило - говорить первое, что пришло в голову.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Звезда прошедшего в России в 2018 году Чемпиона мира по футболу Артем Дзюба рассказал в интервью Sport24.ru, что общего у его коллег шведа Златана Ибрагимовича и португальца Криштиану Роналду.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень", - сказал Дзюба.

При этом футболист признал, что как игрок Ибрагимович "прям топище".

"Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали!" – добавил спортсмен.

В блиц-интервью Дзюба также высказался в защиту Роналду, которого обвиняют в изнасиловании 10-летней давности, сказав, что факт не доказан и "Криш не такой".

Интерес к российскому футболисту возрос после чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 году в России. В составе национальной сборной Дзюба забил три гола на пяти матчах, а также совершил две голевых передачи.

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