Матч между сборной Абхазии и подмосковным "Олимпом" не состоится

Матч между сборной Абхазии по футболу с подмосковным "Олимпом" планировалось провести на стадионе "Динамо" в Сухуме 2 февраля в 16:00.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Матч между сборной Абхазии по футболу с подмосковным "Олимпом" не состоится, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Федерации футбола Абхазии.

Причина срыва контрольного футбольного матча – отказ подмосковной команды приехать в столицу Абхазии, отметили в ФАА. Ранее главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал сообщал, что подмосковный "Олимп", который сейчас находится на сборах в Адлере, предложил Абхазии провести контрольный матч, на что абхазская сторона дала согласие.

Главный тренер сборной отмечал, что игра с "Олимпом" станет первым матчем на пути подготовки национальной команды к чемпионату Европы ConIFA, который пройдет в Нагорном Карабахе. О причине отказа от контрольной игры Федерации футбола Абхазии неизвестно.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошла в Кракове 27 января. Абхазия попала в группу B, где сыграет с командами графства Ницца и Чамерии.

В группе А встретятся Арцах, Сапми и Луганск, в группе С - Падания, Донецк и Сардиния, а в группе D силами померятся Секелиленд, Западная Армения и Южная Осетия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году Чемпионат мира ConIFA прошел в Абхазии, сборная которой стала победителем турнира.