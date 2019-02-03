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Взяли реванш: футболисты "Динамо" Сухум стали чемпионами турнира в Сочи

© Foto/ Instagram/imeretinkacup
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (253)
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Футбольный турнир Imeretinka Cup Sochi проходил в Сочи с 30 января по 3 февраля.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Детская команда футбольного клуба "Динамо" Сухум  заняла первое место на турнире Imeretinka Cup Sochi, рассказала Sputnik администратор команды Гуранда Хашба.

В финале футболисты 2008 года рождения встретились с сочинским футбольным клубом "Черноморец" и одержали победу со счетом 4:0.

"В прошлый раз, на зимнем кубке Hopes Cup мы встречались с этой же командой в финале и проиграли со счетом 2:1. Ребята были настроены на победу, они принципиально хотели встретиться и сыграть с этой командой", - рассказала Хашба.

Лучшим игроком турнира был признан Сагария Азамат, лучшим нападающим - Ажиба Лев. Приз лучшего защитника достался Агрба Леону.

Юные футболисты "Динамо Сухум" взяли "золото" и "серебро" на турнире в Сочи>>

В турнире Imeretinka Cup Sochi также приняли участие футбольные команды из Сочи, Краснодара и ФК "Леон" из Гагры.

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Публикация от Imeretinka Cup Sochi 2019 (@imeretinkacup)

Темы:
Спортивная Абхазия (253)

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Теги:
футбол


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