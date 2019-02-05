Моуринью избежал года тюрьмы по делу о мошенничестве

В 2017 году Моуринью был обвинен в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро во время пребывания португальца на посту главного тренера мадридского "Реала".

СУХУМ, 5 фев - Spurnik. Известный португальский тренер Жозе Моуринью выплатит два миллиона евро взамен одного года тюрьмы по делу о налоговом мошенничестве, сообщает Р-Спорт со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что футбольный тренер признал свою вину и выплатит 60% от нанесенного ущерба.

Ранее испанская прокуратура обвинила бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. После чего суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 19 миллионов евро.