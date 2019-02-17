Назван лучший футбольный тренер Абхазии в 2018 году

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Тренер юношеского футбольного клуба "Динамо Сухум" Мераб Квеквескири назван лучшим футбольным тренером Абхазии 2018 года, рассказал в интервью Sputnik заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар.

© Фото : Ralf Reinecke Победный путь: успехи абхазских спортсменов в 2018 году

По его словам, основной критерий при выборе лучшего тренера по футболу – профессионализм, опыт работы и достижения команды тренера.

"Мераб уже более десяти лет работает тренером по футболу. В свое время он тренировал и взрослую команду "Динамо Сухум", потом перешел на юношеские команды. Сейчас у него две возрастные группы – ребята 2007 и 2008 года. В прошлом году он проявил успехи в работе, его команда выигрывала на различных серьезных соревнованиях по детскому футболу. Исходя из этих критериев, Федерация футбола Абхазии и выбрала его лучшим тренером прошедшего года" – объяснил Ампар.

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Мераб Квеквескири – тренер юношеского футбольного клуба "Динамо Сухум". Под его руководством в 2018 году клуб стал чемпионом Всероссийского турнира по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", а также бронзовым призерам турнира HOPES CUP "Весенний Кубок SOCHI 2018". В том же году футболисты 2008 и 2009 года рождения взяли два золота на турнире Christmas Holidays Hopes Cup 2018, который проходил в Сочи. Победы "Динамо Сухум" продолжились и в 2019 году. В феврале футболисты заняли первое место на сочинском турнире Imeretinka Cup Sochi, обыграв ФК "Черноморец".