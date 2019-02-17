16:49 17 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск

Назван лучший футбольный тренер Абхазии в 2018 году

© Foto/ "Hopes Cup" — детско-юношеский турнир по футболу
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (256)
321 0 0

Федерация футбола Абхазии при выборе лучшего тренера года руководствуется основными критериями - профессионализм, опыт работы и достижения команды.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Тренер юношеского футбольного клуба "Динамо Сухум" Мераб Квеквескири назван лучшим футбольным тренером Абхазии 2018 года, рассказал в интервью Sputnik заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар.

Амина Аншба
© Фото : Ralf Reinecke
Победный путь: успехи абхазских спортсменов в 2018 году

По его словам, основной критерий при выборе лучшего тренера по футболу – профессионализм, опыт работы и достижения команды тренера.

"Мераб уже более десяти лет работает тренером по футболу. В свое время он тренировал и взрослую команду "Динамо Сухум", потом перешел на юношеские команды. Сейчас у него две возрастные группы – ребята 2007 и 2008 года. В прошлом году он проявил успехи в работе, его команда выигрывала на различных серьезных соревнованиях по детскому футболу. Исходя из этих критериев, Федерация футбола Абхазии и выбрала его лучшим тренером прошедшего года" – объяснил Ампар.

Лысенко о детском "Динамо–Сухум": команда с хорошими качествами>>

Мераб Квеквескири – тренер юношеского футбольного клуба "Динамо Сухум". Под его руководством в 2018 году клуб стал чемпионом Всероссийского турнира по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", а также бронзовым призерам турнира HOPES CUP "Весенний Кубок SOCHI 2018". В том же году футболисты 2008 и 2009 года рождения взяли два золота на турнире Christmas Holidays Hopes Cup 2018, который проходил в Сочи. Победы "Динамо Сухум" продолжились и в 2019 году. В феврале футболисты заняли первое место на сочинском турнире Imeretinka Cup Sochi, обыграв ФК "Черноморец".

Темы:
Спортивная Абхазия (256)

По теме

Логуа о возрождении футбола в Абхазии: нужна одна команда, играющая в сильной лиге
Взяли реванш: футболисты "Динамо" Сухум стали чемпионами турнира в Сочи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Победители Mobile Photography Awards-2018
Проснувшийся вулкан Этна в Сицилии
Этна не дремлет: самый высокий действующий вулкан Европы снова проснулся
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia