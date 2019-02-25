Батал Чежия выступит на вечере профессионального бокса в Воронеже

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия проведет бой с Саидом Мбелва на вечере профессионального бокса в Воронеже 3 марта, сообщил корреспонденту Sputnik официальный представитель боксера Инал Лагвилава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чежия: эмоциям на ринге не место

"Соперник Батала опытный боксер из Африки, который одержал на ринге 46 побед, у него 28 поражений и пять боев свел вничью", - добавил он.

Лагвилава сообщил, что абхазский спортсмен проходит подготовку в Москве под руководством Андрея Бупас и Арсения Бабяк.

"Подготовку к данному бою прохожу около двух месяцев, соперник очень опытный, он будет проводить свой восьмидесятый бой, встреча будет проходить во втором среднем весе – 76,2 килограммов, бой состоит из восьми раундов. Подготовка прошла достаточно хорошо, и я настроен только на победу", - рассказал Батал Чежия.

Всего этим вечером зрители смогут увидеть восемь поединков. На ринг выйдут спортсмены из Чехии, Малайзии, Абхазии, Камеруна, Казахстана, Филиппин.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

Батал Чежия уже провел восемь боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.