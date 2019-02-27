С заботой о природе: кубок по ловле рыбы со спиннингом пройдет в Абхазии

Пресс-конференция, посвященная второму Международному открытому кубку Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега, прошла в пресс-центре Sputnik 27 февраля.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Второй Международный открытый кубок Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега пройдет на реке Юпшара с 15по 17 марта.

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По словам президента Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберта Бондаренко, в этом году в кубке примут участие 26 команд, в каждой из них по три спортсмена. Для сравнения, в прошлом году в кубке участвовали всего десять команд. Участники приедут в Абхазию из ДНР, ЛНР, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкессии и Дагестана. Самому молодому 21 год, самом опытному более 60 лет. От Абхазии за победу поборются сборная республики и сборная Сухума "Альфа фишинг".

"В мероприятии также хотели принять участие команды из Латвии и Словакии, но они не успели сделать визы. Однако они уже изъявили желание принять участие в следующих соревнованиях, то есть это уже будут полноценные международные соревнования", - отметил Бондаренко.

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Для проведения кубка организаторы запустят в реку около 500 килограммов форели. Всего за последние три года существования Федерации в реки Абхазии было выпущено более 25 тысяч особей форели.

"Это полноценная половозрелая особь, которая остается в реке, не мешает тем особям, которые уже живут в реке, не доминирует над ними. Эта рыба может нереститься, тем самым мы "зарыбляем" наши реки, что не происходило последние 20 лет", - рассказал Бондаренко.

"Дорогая" победа

Соревнования на Юпшаре будут проходить по принципу "поймал-отпустил". Все снасти подобраны специально для того, чтобы не нанести вред пойманной рыбе.

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"Мы используем безбородые крючки, которые не рвут губу рыбе, также подсаки, чтобы не брать рыбу руками и не обжигать ее, затем аккуратно снимаем крючок и вновь отпускаем ее в реку. Таким образом, одна и та же рыба может несколько раз клюнуть", - объяснил первый заместитель президента Федерации Станислав Бацаев.

На каждую команду организаторы выделили по одному члену жюри. Каждая пойманная рыба фиксируется членом жюри, участнику выдается специальный талон. Выигрывает участник, который словил большее количество рыбы.

Но не все так просто. Условия соревнований строгие. По словам Бондаренко, одно и самых важных условий – безопасное профессиональное оснащение спортсмена.

"Если вдруг судья обнаруживает хоть одну бородку на удочке у спортсмена, то он автоматически дисквалифицируется",- добавил он.

Участникам также нельзя брать рыбу в руки, заходить в воду, аккуратно отпускать ее в реку. Каждый спортсмен должен ловить рыбу в пределах своего "сектора".

"Также запрещены нецензурные выражения, перед соревнованиями они проходят проверку на алкотестерах", - отметил Бондаренко.

Для участия в кубке каждая команда должна внести 10 тысяч рублей. Деньги уходят на покупку форели и необходимой техники для соревнований. Победитель получает кубок чемпионата. Но победа спортсменам обходится дорого. По словам организаторов, в "коробке" профессионала находится "оборудование" примерно на 500 тысяч рублей.

В этом году, по словам Бондаренко, конкуренция за звание победителя будет большой. На кубок съехались , 22 чемпиона России, 16 чемпионов Европы и 12 чемпионов мира по ловле рыбы спиннингом с берега.

Организаторы призывают жителей Абхазии не ловить рыбу в реке Юпшара после проведения кубка.

"Лучше приезжайте через неделю после проведения мероприятия. Дайте рыбе разойтись, отмести икру. Мы ведь думаем о будущем, не только о проведении кубка. Мы хотим оставить рыбу для будущего поколения, так как в реках ее становится все меньше и меньше", - объяснил Бондаренко.

В то же время президент Федерации отметил, что разъяснительная работа с рыбаками-любителями приносит свои плоды. Последние три года жители Абхазии с пониманием относятся к ситуации и стараются не использовать электрические удочки и рыбацкие сети для ловли в реках.