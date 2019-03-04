Революция в футболе: летом начнут действовать новые правила игры

Большая часть нововведений направлена на то, чтобы снизить давление на арбитров и сделать игру менее напряженной.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Правила футбола изменятся с 1 июня 2019 года, об этом объявил Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается разработкой и регулированием правил игры в футбол.

© Sputnik / Владимир Астапкович ФИФА утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Быстрая замена

Изменению подвергнутся правила, которыми руководствуются при замене игроков. Нововведения будут обязывать замененного игрока покидать поле через ближайшую боковую линию, что поможет избежать умышленной затяжки времени. Раньше процедура замены могла длиться 30-50 секунд, когда тренеры выигрывающей команды меняли в добавленные минуты игрока с дальней бровки.

Рука в игре

Вторым изменением будет запрет на любое касание мяча рукой при игре в атаке. Такие действия будут считаться нарушением. Эта поправка позволит снизить давление на арбитров, которым не придется гадать, умышленным было это движение или нет.

Правила атакующих

Для игроков атакующей команды будет введено еще одно правило - отныне им будет запрещено располагаться в "стенке" и подходить к ней ближе, чем метр, это снимет напряжение, так как многие игроки начинают спорить во время игры и даже драться.

Наказание для тренерского штаба

С 1 июня тренерам и официальным лицам, присутствующим на скамейке какой-либо из команд, также будут показывать желтые и красные карточки. Подобные наказания для тренерского штаба действуют в таких видах спорта, как баскетбол, гандбол.

Правила для голкипера и арбитра

Два правила, которые также подверглись реформированию – положение голкипера во время исполнения пенальти и попадание мяча в арбитра.

Сейчас вратарей обязывают стоять обеими ногами на линии ворот, с 1 июня можно будет стоять только одной.

Второй пункт позволит также снизить градус негатива в адрес арбитров. Пользователи Сети собирают подборки голов, забитых при непосредственном участии рефери. По новым правилам, в случае попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Ранее испанское издание Marca писало, что изменится также порядок исполнения 11-метровых ударов, которые станут подобием дуэли вратаря и исполнителя удара, потому что другие футболисты больше не будут собираться у штрафной площади. Однако эта информация не подтвердилась, возможно, эти изменения обсудят в будущем.

Помимо объявленных изменений, которые вступят в силу 1 июня, также сообщается, что 7 марта в Риме должен пройти конгресс, на котором могут отменить правило "гола на выезде". Это правило коснется только стран, входящих в УЕФА.