Снега Килиманджаро: альпинисты из Абхазии покорили самую высокую гору Африки

О том, как абхазским альпинистам удалось взобраться на отметку 5895 метров над уровнем моря и что их расстроило, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Путь к вершине

Восхождение на стратовулкан Килиманджаро в ночь с 7 на 8 марта – всего лишь совпадение, не связанное с Международным женским днем, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" Борис Барциц.

Желание увидеть Танзанию с высоты более 5800 метров над уровнем моря у Бориса возникло еще в юности после прочтения рассказа Эрнеста Хемингуэйя "Снега Килиманджаро". Сама идея о том, что пора воплотить эту мечту в жизнь, у него появилась в августе 2018 года, когда Борис и его товарищи покорили Эльбрус. То восхождение приурочили десятилетию признания суверенитета Абхазии Россией.

© Foto / предоставлено Борисом Барциц Палаточный лагерь

"Нас было три человека – я, Андрей Хачатуров и наш друг из России Сергей. Прежде чем штурмовать какую-то вершину, необходимо пройти акклиматизацию. В этот раз у нас на это ушло всего три дня, так как за плечами уже был опыт восхождения на Эльбрус", - поделился Барциц.

Неподготовленному человеку лучше не пытаться взбираться на такие серьезные вершины, поделился опытом он. От высокого давления и нехватки кислорода человек может погибнуть в течение одного часа, и поэтому к подобным свершениям необходимо тщательно готовиться.

"Сначала нас забросили на автомобиле на отметку 3400 метров над уровнем моря. Уже оттуда мы дошли пешком до первого лагеря, который находится на высоте 3800 метров. Там уже началась акклиматизация. Через три дня мы добрались до высоты в 4600 метров над уровнем моря и спустились обратно. Шел снег, град", - отметил Борис Барциц.

Обратный спуск – это вовсе не отступление, уточнил спортсмен из Абхазии. Дело в том, что такие маневры - обязательное правило во время восхождения на гору, при котором организм человека должен привыкнуть к климату на каждой отметке вершины. Для того чтобы избежать горной болезни, подъем должен быть поэтапным.

Последний "марш-бросок" на Килиманджаро начался с отметки 4684 метра примерно в 00:00 8 марта. Добрались до самой высокой точки Килиманджаро – пик Ухуру (5895 метров над уровнем моря - ред.) уже на рассвете. Было нелегко, признался Борис.

© Foto / предоставлено Борисом Барциц Восхождение на гору Килиманджаро

"Начать восхождение ночью мы решили потому, что самые красивые виды оттуда открывается с первыми лучами солнца. Было сложно, так как температура была в пределах -20°С, дул сильный ветер. Шли почти без остановок медленным шагом. На пути встречались люди, которым становилось плохо от таких погодных условий и высоты. Их откачивали с помощью кислородных масок или спускали вниз", - рассказал Барциц.

Физическая подготовка - не единственный и далеко не главный фактор успешного восхождения, подчеркнул он. По мнению Бориса, важно то, как организм человека поведет себя на той или иной отметке, что зависит от того, что ты ел, как ты выспался, от общего самочувствия. На высоте больше пяти тысяч метров над уровнем моря могут проявиться проблемы со здоровьем, о которых человек раньше даже не подозревал, там организму приходится работать на пределе своих возможностей. Минимизировать подобные непредвиденные обстоятельства можно путем акклиматизации в течение не меньше недели.

Снега Килиманджаро

Спустя несколько часов дошли до отметки в 5700 метров. Дальше путь к вершине Килиманджаро лежал через горные хребты.

"Когда ты взбираешься на гору, к концу уже нет сил, еле-еле перемещаешь ноги, и кажется, что ты уже не дойдешь до этой вершины. Но как только ты видишь, что цель всего в нескольких десятках метров от тебя, непонятно откуда появляются силы. Я это называю эйфорией, замешанной на адреналине и горной болезни", - поделился Барциц и добавил, что нельзя торопить себя, чтобы быстрее взобраться на вершину.

На пике Ухуру альпинисты были спустя семь часов после выхода из лагеря, и они успели к рассвету. В Танзании в это время начинается сезон дождей, облака частично закрывали обзор, но тучи не помешали увидеть то, о чем Борис давно мечтал – те самые снега Килиманджаро, о которых писал Хемингуэй. Возможно, именно из-за них местные жители дали такое название этому вулкану, что переводится с суахили как "сверкающая гора". Борис признался, что при виде снегов Килиманджаро он испытал и восторг, и сожаление.

Спортсмену из Абхазии было жаль, что величественная заснеженная шапка этой вершины почти исчезла, растаяв под лучами солнца.

© Foto / предоставлено Борисом Барциц Палаточный лагерь

"Эти снега были видны издалека, занимали большую площадь и питали реки, но сейчас, к сожалению, они исчезают. По одной из версий ученых, в течение 20 лет снегов Килиманджаро уже не будет. Я рад тому, что успел их увидеть", - поделился Барциц.

На вершине вулкана Борис и его товарищи были не одиноки. Там они встретили туристов из США, Австралии, Японии. Познакомились и сделали несколько общих фотографий на память. Так как длительное время находиться на пике Килиманджаро противопоказано, долго они там не пробыли. Через 15-20 минут начали спускаться к лагерю. Обратная дорога заняла около четырех часов.

© Фото : предоставлено Ириной Алаевой Альпинистка из Абхазии впервые покорила вершину горы Манаслу в Непале

Руководитель спортивного клуба "Sport Apsny" пока не определился с тем, каким будет следующий маршрут в его списке, но планирует покорять по одному из мировых вершин раз в год. Слово "покорять" Борис не любит. К восхождению на гору у него философский подход.

"У нас в Абхазии особое отношение к горам. Мы ведь считаем, что они живые и у них есть душа. Если гора не позволит тебе, ты на нее никогда не взойдешь. К ней надо относиться с большим уважением, и кто мы такие, чтобы их покорять", - сказал Борис Барциц.