Изменения правил в футболе не коснутся чемпионата Европы ConIFA

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Изменения правил игры в футбол не коснутся чемпионата Европы по версии ConIFA, рассказал вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава во вторник 12 марта.

"ConIFA будет следовать старым правилам на чемпионате Европы в Арцахе, который пройдет в июне 2019 года, а уже в последующие чемпионаты будем применять новые правила игры в футбол", - отметил Пагава.

Он добавил, что рассмотрение и внедрение изменений, принятых Международным советом футбольных ассоциаций, в компетенции главного менеджера судейской коллегии Федерации ConIFA.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Революция в футболе: летом начнут действовать новые правила игры

Чемпионат Европы по версии ConiFA пройдет в 2019 году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения правил футбола. Одно из них связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил.

Согласно новых правил, замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Сейчас футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных.

Также футболистам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды. При этом они смогут выстраивать собственную стенку.

Четвертое изменение касается пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.

Желтые и красные карточки теперь будут показывать тренерам за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Изменения вступят в силу летом 2019 года.