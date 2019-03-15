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Результаты жеребъевки Лиги Чемпионов

Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов УЕФА

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
Спорт
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В швейцарском Ньоне в пятницу 15 марта прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов УЕФА.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. В швейцарском Ньоне определились все пары клубов, которые сыграют друг с другом в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает портал Sports.ru.

Финалист прошлого розыгрыша турнира английский "Ливерпуль" сыграет с "Порту", "красные дьяволы" из "Манчестер Юнайтед" сразятся с  каталонской "Барселоной". Амстердамский "Аякс", выбивший из турнира победителя прошлого розыгрыша, сыграет – с туринским "Ювентусом".

Две английские команды "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" разыграют путевку в полуфинал между собой. Четвертьфиналы пройдут в апреле.

Также была проведена жеребьевка полуфинальных пар. Победитель пары "Тоттенхэм"/"Манчестер Сити" сыграет с лучшим из пары "Аякс"/"Ювентус", а победитель матча между "Барселоной" и "МЮ" встретится с победителем встречи "Ливерпуля" и "Порту".

Теги:
Лига чемпионов УЕФА


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