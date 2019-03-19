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Кокорин попросил торт и звонок близким на свой день рождения

© Sputnik / Илья Питалев
Спорт
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19 0 0

Российски футболист Александр Кокорин, который с осени 2018 года находится в СИЗО, отмечает свой 28 день рождения во вторник 19 марта.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что надеется получить возможность поговорить с родственниками в свой день рождения, а также получить от них праздничный торт, пишет Р-Спорт.

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Жена спортсмена Дарья Валитова поздравила мужа с днем рождения в своем Instragram.

"Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя", - написала девушка на своей странице в Instagram.

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Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Две драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Следствие выяснило, что сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а после в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.

Теги:
Александр Кокорин


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