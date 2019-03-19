"Нарт" разгромил "Афон" в матче чемпионата Абхазии по футболу

Матч сухумского "Нарта" и команды "Афон" в рамках чемпионата Абхазии по футболу состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" выиграл у команды "Афон" со счетом 4:0 в рамках восьмого тура чемпионата Абхазии, сказал в интервью Sputnik директор футбольной лиги республики Виталий Федоренко.

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Перед этим матчем "Нарт" возглавлял турнирную таблицу национального первенства имея в своем активе 18 очков, а их соперники из Афона делили второе место с командой "Гарга" – по 14 очков.

Счет в игре на 12-й минуте открыл полузащитник "Нарта" Шабат Логуа. Еще до конца первого тайма сухумская команда еще два раза сумела поразить ворота "Афона", на 23-й минуте отличился Гига Бенидзе, а на 42-й Тимур Агрба.

Второй тайм также остался за футболистами "Нарта", уже к концу матча, на 82-й минуте игрок сухумской команды Гудиса Кайтан установил окончательный счет – 4:0. В следующем туре сухумские футболисты встретятся с соперниками из гудаутской "Рицы", а "Афон" сыграет с сухумским "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук Матч сухумского "Нарта" и команды "Афон" в рамках чемпионата Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме

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В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.