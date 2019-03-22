Шестилетний Рахим Куриев из Чечни установил новый рекорд

В присутствии родственников, журналистов и главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко Рахим продемонстрировал новый результат.

Шестилетний Рахим Куриев из Чечни, установивший в прошлом году шесть мировых рекордов и занесенный в Книгу рекордов России, показал новое достижение, совершив 330 отжиманий на брусьях, передает РИА Новости.

"Рекорд "наибольшее количество отжиманий на брусьях за один подход мальчиками шести лет с результатом 330 повторений" объявляю официально зарегистрированным", - сказал Коненко, вручая мальчику соответствующий сертификат.

Книга рекордов России – проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.