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Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой мира

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Россиянка Евгения Медведева заняла третье место на чемпионате мира по фигурному катанию.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), сообщает Р-Спорт.

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла. Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла. Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана - 224,76.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Тренировки
© Sputnik / Александр Вильф
Фигурное катание. Чемпионат мира. Тренировки

Загитова установила абсолютный рекорд в женском одиночном катании>>

Еще одна представительница России Софья Самодурова заняла восьмое место (208,58).

Чемпионат мира по фигурному катанию-2019 проходил на "Супер Арене" в Сайтаме.



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