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Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вменяют статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Алексея Черникова.

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"Материалы поступили, но дата рассмотрения пока не назначена", - сказал он.

Две драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября прошлого года. Следствие выяснило, что сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а после в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.

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