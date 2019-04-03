Студент из Абхазии занял первое место на турнире по вольной борьбе в Москве

Соревнования по вольной борьбе пройдут в рамках Московских студенческих спортивных игр с 3 по 4 апреля 2019 года.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сандро Ашуба из Абхазии взял "золото" на Московских студенческих спортивных играх, рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсмена Игорь Берая.

По его словам, девятнадцатилетний борец из Абхазии учится на втором курсе Московского строительного института, за который он выступал на играх.

"Сандро занимается вольной борьбой пятый год, четыре из которых – в Абхазии. Затем, он уехал в Москву на учебу. Он призер Первенства республики по вольной борьбе, международных турниров. Борется хорошо, но сейчас ему немного сложно совмещать учебу со спортом", - отметил Берая.

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В Московских студенческих спортивных играх приняли участие более ста спортсменов.