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Студент из Абхазии занял первое место на турнире по вольной борьбе в Москве

© Foto / Игорь Берая
Спорт
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Соревнования по вольной борьбе пройдут в рамках Московских студенческих спортивных игр с 3 по 4 апреля 2019 года.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сандро Ашуба из Абхазии взял "золото" на Московских студенческих спортивных играх, рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсмена Игорь Берая.

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
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По его словам, девятнадцатилетний борец из Абхазии учится на втором курсе Московского строительного института, за который он выступал на играх.

"Сандро занимается вольной борьбой пятый год, четыре из которых – в Абхазии. Затем, он уехал в Москву на учебу. Он призер Первенства республики по вольной борьбе, международных турниров. Борется хорошо, но сейчас ему немного сложно совмещать учебу со спортом", - отметил Берая.

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В Московских студенческих спортивных играх приняли участие более ста спортсменов.

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Теги:
Борьба


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