СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Весеннее первенство детской футбольной лиги стартует в Абхазии 13 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги республики Виталий Федоренко.

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На участие в весеннем первенстве уже подали заявки 50 команд. Но, по словам Федоренко, возможно, к ним добавятся еще два детских футбольных клуба.

Сейчас команды разбивают по возрастной категории. В старшую группу вошли спортсмены 2004-2005 годов рождения, а в младшую – 2010 года рождения.

В 2019 году для участия в первенстве всем спортсменам необходимо иметь паспорт футболиста.

"До тренеров было доведено, что их воспитанник не сможет принимать участие в детской футбольной лиги без паспорта футболиста. Мы год назад начали паспортизацию. Хотим ее довести до конца. Это делается для того, чтобы не возникало спорных вопросов о возрасте того или иного спортсмена", – объяснил Федоренко.

Для получения карточки футболиста необходимо принести в Федерацию футбола Абхазии фотографию и свидетельство о рождении спортсмена.

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"Мы заносим данные о футболисте, вклеиваем фотографию, затем ставится печать Федерации футбола Абхазии. Также ребенок заносится в общую базу Федерации. Если возникает какой-то вопрос по тому или иному спортсмену, мы можем просто открыть базу и посмотреть всю информацию", – добавил директор футбольной лиги Абхазии.

Дети, которые не будут иметь паспорт футболиста, не смогут выйти на поле во время весеннего первенства, а также не допускаются на другие турниры, проводимые в Абхазии.

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Паспортизация, как отметил директор футбольной лиги Абхазии, началась еще в 2018 году. На данный момент она проведена на 60 %. В Федерации футбола республики планируют завершить паспортизацию до 13 апреля.