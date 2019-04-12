Победа в меньшинстве: "Нарт обыграл "Динамо" Сухум на чемпионате Абхазии

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. "Нарт" обыграл "Динамо" Сухум со счетом 3:1 в чемпионате Абхазии по футболу в пятницу 12 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.
Хозяева поля "Динамо" Сухум выбрали тактику обороны и пытались поймать соперников на контратаках, что дало результат. В первом тайме они забили быстрый гол в ворота команды "Нарт". Ответный "удар" последовал через семь минут и счет сравнялся.
"При счете 1:1 было удаление защитника команды "Нарт" за грубую игру в штрафной площади. Был назначен пенальти в пользу "Динамо", но реализовать его они не смогли. Во втором тайме, видно, тренерский состав "Нарта" внес коррективы в игру, футболисты собрались и забили еще два гола, будучи в численном меньшинстве", - рассказал Федоренко.
- Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт© Sputnik / Томас Тхайцук
- Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт© Sputnik / Томас Тхайцук
- Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт© Sputnik / Томас Тхайцук
- Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт© Sputnik / Томас Тхайцук
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Авторами забитых мячей стали – Стивен Адеподжу из "Динамо" Сухум, из команды "Нарт" – Гудиса Кайтан, Анри Хагба, Шабат Логуа.