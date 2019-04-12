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Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт

Победа в меньшинстве: "Нарт обыграл "Динамо" Сухум на чемпионате Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Футбольный матч между ФК "Динамо" и ФК "Нарт" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в пятницу 12 апреля.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. "Нарт" обыграл "Динамо" Сухум со счетом 3:1 в чемпионате Абхазии по футболу в пятницу 12 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

© Foto / Виталий Фидаренко
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Хозяева поля "Динамо" Сухум выбрали тактику обороны и пытались поймать соперников на контратаках, что дало результат. В первом тайме они забили быстрый гол в ворота команды "Нарт". Ответный "удар" последовал через семь минут и счет сравнялся.

"При счете 1:1 было удаление защитника команды "Нарт" за грубую игру в штрафной площади. Был назначен пенальти в пользу "Динамо", но реализовать его они не смогли. Во втором тайме, видно, тренерский состав "Нарта" внес коррективы в игру, футболисты собрались и забили еще два гола, будучи в численном меньшинстве", - рассказал Федоренко.

  • Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт

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Авторами забитых мячей стали – Стивен Адеподжу из "Динамо" Сухум, из команды "Нарт" – Гудиса Кайтан, Анри Хагба, Шабат Логуа.



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