Победа в меньшинстве: "Нарт обыграл "Динамо" Сухум на чемпионате Абхазии

Футбольный матч между ФК "Динамо" и ФК "Нарт" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в пятницу 12 апреля.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. "Нарт" обыграл "Динамо" Сухум со счетом 3:1 в чемпионате Абхазии по футболу в пятницу 12 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

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Хозяева поля "Динамо" Сухум выбрали тактику обороны и пытались поймать соперников на контратаках, что дало результат. В первом тайме они забили быстрый гол в ворота команды "Нарт". Ответный "удар" последовал через семь минут и счет сравнялся.

"При счете 1:1 было удаление защитника команды "Нарт" за грубую игру в штрафной площади. Был назначен пенальти в пользу "Динамо", но реализовать его они не смогли. Во втором тайме, видно, тренерский состав "Нарта" внес коррективы в игру, футболисты собрались и забили еще два гола, будучи в численном меньшинстве", - рассказал Федоренко.

Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт © Sputnik / Томас Тхайцук

Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт © Sputnik / Томас Тхайцук

Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт © Sputnik / Томас Тхайцук

Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Матч чемпионата Абхазии между командами Динамо-Нарт

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Авторами забитых мячей стали – Стивен Адеподжу из "Динамо" Сухум, из команды "Нарт" – Гудиса Кайтан, Анри Хагба, Шабат Логуа.