Сухумский "Нарт" обыграл "Гагру" в матче Кубка Абхазии по футболу

Кубковый матч по футболу между командами "Гагра" и "Нарт" состоялся на гагрском стадионе имени Даура Ахвледиани.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" обыграл команду "Гагра" в матче Кубка Абхазии по футболу со счетом 3:0, сказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумское "Динамо" вышло из группы в Кубке Абхазии по футболу

Счет в матче был открыт с пенальти. Игрока "Нарта" сбили в штрафной "Гагры", за что судья назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал Анри Хагба – 1:0. Затем, на 26-й минуте отличился Тимур Агрба. Окончательный счет в матче установил на 75-й минуте тот же Тимур Агрба.

В Кубке Абхазии участвует шесть команд, которые разделены на две группы, в группе А играют – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

На данный момент в группе В у сухумского "Нарта" 3 очка, столько же у гудаутской "Рицы", у "Гагры" пока нет очков. В последней игре этой группы встретятся "Рица" и "Гагра", после чего решится кто выйдет в полуфинал Кубка страны по футболу.

Команды в группах сыграют по два матча, из одной группы две команды, набравшие наибольшее количество очков, выходят в полуфиналы, которые будут состоять из одной игры, затем будет сыгран финал.

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Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2019 года состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 15 мая.