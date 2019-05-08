Игры настоящих джигитов: в селе Дурипш открылись конноспортивные соревнования

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 мая в селе Дурипш открылись конноспортивные соревнования, на которые приехали конники из близлежащих сел Лыхны, Джирхуа, Ачандара, Аацы, Куланырхуа.

О том, как проходят состязания наездников и чем уникальны абхазские конноспортивные соревнования, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Ух, какой джигит, да еще и холостой, срочно женить его! – смеется мужчина в папахе и с гордостью поглядывает на игрока в поло из села Куланырхуа, который ловко подбирает и забрасывает мяч в ворота соперника.

Ачылампыл, или поло – один из традиционных видов конноспортивных соревнований республики. Абхазское поло, хоть оно и имеет много общего с излюбленной игрой английских аристократов, можно считать уникальным видом спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джигит из села Куланырхуа

"Конное поло в Абхазии зародилось очень давно. Это наше, родное. Конечно, сложно состязаться в этом виде спорта, нужно правильно уметь обращаться с лошадью, выезжать, успевать, следить за мячом, ловко подбирать и уходить в отрыв от соперника, – объясняет правила игры наездник из Аацы Рауль Авидзба, который уже два года занимается конными видами спорта. – Но, как говорится, нет ничего сложнее простого. Все команды по силе равны. Просто кому-то больше везет, а кому-то меньше".

Кстати говоря, в первом дне турнира фортуна оказалась на стороне Рауля Авидзба. Его команда обыграла команду из Джирхуа со счетом 10:5. Но, по словам наездника, расслабляться нет времени. Впереди решающие игры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скачки в селе Дурипш

Традиции сквозь века

Вообще, скачки, как в народе именуют все состязания на лошадях, - один из самых популярных видов спорта в республике наряду с футболом. Соревнования по конному спорту в Абхазии проводятся с завидной регулярностью.

Турниры же в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне уже давно стали традиционными. Они ежегодно собирают сотни любителей этого вида спорта. И на этот раз, несмотря на "нелетную" погоду, на ипподром в Дурипш съехались сотни гостей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ванчка Лакербая

У трибуны в ахылапарч (меховоя шапка – прим.) и акаба (рубашка – прим.) с улыбкой встречает 77-летний житель Дурипша Ванчка Лакербая. Позже выясняется, что сельчанин с детства увлекается конноспортивными соревнованиями.

"Скачки в Абхазии проводились во все времена. Это традиционный вид спорта для нас. Раньше абхаза не могли представить без коня. Конь для абхаза – священное животное. Хоть сегодня уже мы не используем лошадей как средство для передвижения, но любовь к ним никуда не делась. Я помню, мы с детства приходили на скачки. Здесь, в Дурипше, они часто проводились. Не только жители Абхазии приезжали, но и со всего Союза. Люди приходили на скачки, как на праздник", – поделился воспоминаниями Ванчка Лакербая.

Абхазские конноспортивные соревнования Ванчка Лакербая называет уникальными. В республике сохранились традиционные виды состязаний.

"Исстари абхазы приходили на скачки, как на праздник. Наездники состязались по таким видам, как метание дротика, конное поло, рубка, скачки с препятствиями, джигитовка. Многие виды до нас не дошли. И все же сегодня нигде больше на турнирах не встретишь такого разнообразия состязаний. Да и наездники у нас славные", – с гордостью заметил житель Дурипша.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скачки в селе Дурипш

Ванчка Лакербая с досадой отмечает, что в последнее время в Абхазии появилось много скакунов неабхазской породы. Раньше же все было иначе.

"В мое время наездники ни за что не променяли бы быстрых, как ветер, абхазских коней. Сейчас очень сложно определить, какая лошадь победит на скачках, мы не знаем, откуда лошадь, кто воспитывал. Много скакунов других пород появилось. Поэтому сложно заранее предугадать. Но для нас самое главное, чтобы скачки прошли без происшествий", – добавил он.

Кроме национальных видов, большой интерес для зрителей представляют заезды на различные дистанции с участием лошадей чистокровной породы, от которых поистине захватывает дух. Но пока рано подводить итоги скачкам в Дурипше, посвященным Дню Победы в Великой Отечественной войне. Впереди второй заключительный день.