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Кубки

Подведены итоги конноспортивных состязаний в Дурипше

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)
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Ежегодные скачки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходили в селе Дурипш Гудаутского района 8-9 мая.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда конников из села Куланырхуа заняла первое место на конноспортивных состязаниях в селе Дурипш, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района Джарназ Бения.

Пришпорить коня: как абхазские рыцари состязались на скачках в Дурипше
© Sputnik / Акоп Кущян
Пришпорить коня: как абхазские рыцари состязались на скачках в Дурипше

Второе место по итогам соревнований заняла команда из Ачандары, а третье – из Дурипша.

"Куланырхуа набрала в целом 180 очков, Ачандара – 149 очков, а Дурипш – 145. – констатировал Бения. – Эти очки считывались, исходя из всех видов состязаний: это и скачки, и поло, и метание дротиков, и рубка, и джигитовка. Команды победителей получили кубки и денежные вознаграждения. По скачкам по семи заездам разыгрывалось по 30 тысяч рублей, по метанию дротиков за первое, второе и третье места разыгрывали 60 тысяч рублей и по поло – по 20 тысяч рублей".

Джарназ Бения отметил, что ежегодные конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Дурипше прошли без происшествий.

Двухдневные ежегодные конноспортивные состязания проходили в селе Дурипш Гудаутского района 8 и 9 мая. В скачках участвовали конники из близлежащих сел Лыхны, Джирхуа, Ачандара, Аацы, Куланырхуа, Звандрипш и Дурипш.

Темы:
74 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (37)

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