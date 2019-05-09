Подведены итоги конноспортивных состязаний в Дурипше

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда конников из села Куланырхуа заняла первое место на конноспортивных состязаниях в селе Дурипш, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района Джарназ Бения.

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Второе место по итогам соревнований заняла команда из Ачандары, а третье – из Дурипша.

"Куланырхуа набрала в целом 180 очков, Ачандара – 149 очков, а Дурипш – 145. – констатировал Бения. – Эти очки считывались, исходя из всех видов состязаний: это и скачки, и поло, и метание дротиков, и рубка, и джигитовка. Команды победителей получили кубки и денежные вознаграждения. По скачкам по семи заездам разыгрывалось по 30 тысяч рублей, по метанию дротиков за первое, второе и третье места разыгрывали 60 тысяч рублей и по поло – по 20 тысяч рублей".

Джарназ Бения отметил, что ежегодные конноспортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Дурипше прошли без происшествий.

Двухдневные ежегодные конноспортивные состязания проходили в селе Дурипш Гудаутского района 8 и 9 мая. В скачках участвовали конники из близлежащих сел Лыхны, Джирхуа, Ачандара, Аацы, Куланырхуа, Звандрипш и Дурипш.