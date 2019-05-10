Впервые в истории футбольные клубы из одной страны сыграют в финалах еврокубков

В финале Лиги чемпионов сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", а в финале Лиги Европы - "Арсенал" и "Челси".

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Английские футбольные команды впервые в истории сыграют друг с другом в финалах двух еврокубковых футбольных турниров в одном сезоне - Лиги Европы и Лиги чемпионов, пишет Р-Спорт.

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В четверг лондонские "Арсенал" и "Челси" пробились в финал Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку.

Лондонский футбольный клуб "Челси" в серии пенальти одержал победу над немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта. Английский футбольный клуб "Арсенал" нанес поражение испанской "Валенсии" со счетом 4:2.

Ранее финалистами Лиги чемпионов стали лондонский "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Финал самого престижного клубного турнира Европы состоится 1 июня в Мадриде.

Футболисты лондонского "Тоттенхэма" обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 3:2. Английский "Ливерпуль" стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19, разгромив испанскую "Барселону" со счетом 4:0.