"Нарт" и "Рица" сыграют в финале Кубка Абхазии по футболу

Полуфинал Кубка Абхазии по футболу между "Рицой" и "Афоном" проходил на столичном стадионе "Динамо" в пятницу 10 мая.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гудаутская "Рица" обыграла команду "Афон" со счетом 3:1 и вышла в финал Кубка Абхазии по футболу, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

На седьмой минуте матча мяч в ворота "Афона" забил Вадим Анкваб, на 11-й минуте Марат Агрба сделал счет 2:0. Во втором тайме снова отличился Марат Агрба, на 56-й минуте он довел счет до разгромного – 3:0. Однако афонская команда сумела забить гол престижа, на 82-й минуте это сделал Алмас Вардания.

В Кубке Абхазии изначально участвовало шесть команд, которые были разделены на две группы, в группе А – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

Из группе А в полуфинал вышли "Афон" и сухумское "Динамо", из группы В сухумский "Нарт" и гудаутская "Рица". В первом полуфинале "Нарт" с разгромным счетом победил футболистов "Динамо" – 3:0. Финал Кубка Абхазии по футболу состоится 14 мая на стадионе "Динамо" в Сухуме.